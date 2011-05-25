-MISIR, BİNGAZİ'YE RESMİ TEMSİLCİ GÖNDERECEK KAHİRE (A.A) - 25.05.2011 - Mısır, Libya muhaliflerinin merkezi Bingazi'ye, resmi temsilci gönderecek. MENA'nın haberine göre, Mısır Dışişleri Bakanı Nebil El Arabi, eski dışişleri bakan yardımcılarından Haney Hellaf'ın özel temsilci olarak Bingazi'ye gönderileceğini belirtti. Ürdün de dün Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'ni tanıdığını açıklamıştı. Ürdün Dışişleri Bakanı Nasır Cude, yakında Bingazi'ye daimi temsilci atayacaklarını belirtmişti. Fransa ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler muhalif yönetimini tanırken, ABD, AB ve bazı ülkeler Bingazi'de diplomatik misyon kurmuştu.