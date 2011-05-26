-MISIR BİNGAZİ'YE ÖZEL TEMSİLCİ ATAYACAK KAHİRE (A.A) - 26.05.2011 - Mısır Dışişleri Bakanlığının, Libya'daki gelişmeleri yakından takip etmek, bu ülkede bulunan Mısırlıların haklarının korunması ve güvenlik için Libyalı muhaliflerin merkezi olan Bingazi kentine özel temsilci atayacağı bildirildi. Mısır'ın resmi Nil televizyonun haberine göre, Mısır Dışişleri Bakanı Nebil El Arabi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Dışişleri eski Bakan Yardımcısı Hani Halaf'ın Libyalı muhalifler nezdinde özel temsilci olacağını belirtti. Arabi, Mısır'ın, Libya'da akan kanın bir an önce durmasından yana olduğunu ifade etti. Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mena Bochum ise özel temsilci Hani Halaf'ın, Libyalı isyancıları daha iyi anlayabilmek için Libya Ulusal Geçici Meclis Başkanı ile bir araya geleceğini açıkladı.