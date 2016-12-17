Mısır Bin Ladin’in oğluna giriş izni vermedi

Usame bin Ladin'in dördüncü oğlu Ömer (34) Britanyalı eşi Zaina el Sabah ile sabah saatlerinde Katar'ın başkenti Doha'dan Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelmişti. İsminin ülkeye girişi yasaklı şahıslar listesinde yer aldığı ortaya çıkınca Ömer bin Ladin'e giriş izni verilmedi. Ömer bin Ladin ve eşi istekleri üzerine Türkiye'ye sınır dışı edildi. Suudi Arabistan vatandaşı olan Ömer bin Ladin'in birkaç yılını Afganistan'daki El Kaide savaşçılarıyla beraber geçirdiğine inanılıyor.

Çift 2007-2008 yılları arasında birkaç ay Mısır'da yaşamış ve 2008'de yine ülkeye girişlerine izin verilmemişti. 2010 yılında Reuters'e bir röportaj veren Ömer bin Ladin kendisinin ve kardeşlerinin "dünyanın iyi vatandaşları” olmak istediklerini ancak babalarının olmayışı ve El Kaide liderinin çocukları olmaları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söylemişti. Aralarından hiçbirinin El Kaide üyesi olmadığını ifade eden Ömer bin Ladin kardeşlerini bir araya getirmek istediğini söylemişti.

11 Eylül saldırılarının beyni olduğuna inanılan El Kaide kurucusu ve eski lideri Usame bin Ladin, 2011 yılında Pakistan'da saklandığı evde ABD özel harekat birlikleri tarafından yapılan bir operasyonla öldürülmüştü.

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Reuters, AP, DPA / EC, BÖ