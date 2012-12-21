Mısır Başsavcısı istifasını çekti

Mısır Yüksek Yargı Konseyi, Başsavcı Talat Abdullah İbrahim'in geçen pazartesi sunduğu istifa dilekçesini geri çektiğini duyurdu.

Yüksek Yargı Konseyi (YYK) Genel Sekreteri Muhammed Iyd Mahcub yaptığı basın açıklamasında, Başsavcı Abdullah İbrahim'in istifa talebini görüşmek üzere Kahire'de olağanüstü toplantı düzenlendiğini belirtti. Mahcub, konseyin toplantıda, başsavcının istifasıyla ilgili dosyaların Adalet Bakanı Ahmed Mekki'ye gönderilmesi kararı aldığını ifade etti.

Genel Sekreter Mahcub, Başsavcı İbrahim'in istifa dilekçesini ''başsavcılığın baskısıyla'' sunduğunu söylediğini kaydetti.

Başsavcı Abdullah'ın, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tarafından 22 Kasım'da göreve getirilmesi ülkede yargı ve cumhurbaşkanı arasında krize neden olmuştu.

Savcılık üyelerinden oluşan bir heyet, başsavcının cumhurbaşkanlığı tarafından doğrudan göreve getirilmesine karşı çıkarak, istifasını sunmasını istemişti. Bunun üzerine Başsavcı Abdullah da Yüksek Yargı Konseyi'ne istifasını sunmuştu.