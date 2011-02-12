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Dünya

MISIR BASININDA ''MÜBAREK" MANŞETLERİ  KAHİRE (A.A)

12 Şubat 2011 15:07

-MISIR BASININDA ''MÜBAREK" MANŞETLERİ  KAHİRE (A.A) - 12.02.2011 - Mısır basını, Hüsnü Mübarek'in istifasını "Halk Mübarek'i ve Sistemi Devirdi", "Halk Kazandı" manşetleriyle verdi. Yarı resmi El Ahram gazetesi, "Halk Mübarek'i ve Sistemi Devirdi" başlığıyla verdiği haberde, sevinç gösterisinde bulunan halkın fotoğrafını kullandı. Yarı resmi İhbar El Youm gazetesi, Mısır Savunma Bakanı Meraşal Hüseyin Tantavi'nin Tahrir Meydanı'ndaki askeri birlikleri denetlerken çekilmiş fotoğrafını yayımlayarak, "Mübarek Gitti, Ordu Halk ile Birlikte" sürmanşeti ile çıktı. Mısır'ın en sert muhalif gazetelerinden sayılan El Düstur gazetesi de "Sonunda Gitti" sürmanşeti atarak, manşete Mübarek'in resmini koydu. Muhalif El Mısri El Youm gazetesi de "Halk Sistemi Devirdi" başlığını sürmanşetten verdi; haber fotoğrafı olarak da Tahrir Meydanı'nda gece çekilmiş sevinç gösterisi fotoğrafını kullandı. El Şeruk gazetesi de "Halk Kazandı" başlığını sürmanşetine taşırken, alt başlıklarda "Halk Yeni Bir Sistem İstiyor" ifadesine yer verdi. 

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