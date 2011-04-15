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Dünya

Mısır basını: Hüsnü Mübarek asılabilir

Mısır basını, birkaç gün sonra hakim karşısına çıkmayan hazırlanan devrik lider Mübarek'in idam edilebileceğini yazdı.

15 Nisan 2011 03:00

T24 - Mısır basını, birkaç gün sonra hakim karşısına çıkmayan hazırlanan devrik lider Mübarek'in idam edilebileceğini yazdı.

Mısır'da Halk ayaklanmasıyla devrilen Hüsnü Mübarek için mahkeme süreci başlıyor. İki oğlu ve eşi de yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya kalan Mübarek, 19 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

Mısır basını, savcılık sorgusunda kalp krizi geçiren Mübarek'in suçlu bulunması halinde asılabileceğini yazdı.

Kahire Temyiz Mahkemesi Başkanı Zekeriya Şalaş, göstericilerin ölümüne neden olmaktan suçlu bulunması halinde Mübarek'in idam edilebileceğini söyledi.

Haberlerde, Mübarek'in önceden planlayarak rejim karşıtı göstericilere ateş açılması emrini verdiğinin kanıtlanması halinde bunun cezasının idam olduğu, önceden tasarlama durumunun olmaması halinde de cezanın ömür boyu hapis olduğu ifade edildi.

Hüsnü Mübarek, koltuğunu bıraktıktan sonra tatil beldesi Şarm el Şeyh'te inzivaya çekilmişti. Eski cumhurbaşkanı, geçen hafta ilk defa sessiziliğini bozmuş, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada kendisi ve ailesinin onurunu korumak için yasal haklarını kullanacağını belirtmişti.

30 yıl boyunca Mısır'ı demir yumrukla yöneten Mübarek ve ailesinin malvarlığının, 70 milyar doları bulabileceği iddia ediliyor.


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