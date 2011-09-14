-Mısır basını: ''Erdoğan mükemmel konuştu'' KAHİRE (A.A) - 14.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire Operası'ndan Arap dünyasına yönelik olarak yaptığı konuşmaya Mısır medyası geniş yer ayırırken, Mısır gazetelerinin tamamı Erdoğan'ın konuşmasını ''mükemmel'' veya ''çok iyi'' olarak değerlendirdi. Başbakan Erdoğan'ın dün yaptığı konuşma Mısır'daki yazılı basının manşetlerinde yer aldı. Yarı resmi El Ahram Gazetesi, Erdoğan'ın konuşmasından satır başlarını birinci sayfasından yorumsuz olarak verdi. El Ahram, manşetten yayınladığı Erdoğan'ın konuşmasından "İsrail uluslararası hukuku tanımıyor. Gazze'deki bir çocuğun feryadı kalbimizi acıtıyor" şeklindeki ifadelerine dikkati çekti. Yarı resmi diğer gazete El Cumhuriye ise manşetten verdiği haberde, Erdoğan'ın, dün gece yaptığı konuşmanın çok iyi olduğunu belirterek, haberi, Erdoğan'ın Arap dışişleri bakanlarına yaptığı "Hadi Filistin'in bayrağını çekelim" başlığı ile okuyucularına duyurdu. Yarı resmi El İhbar Gazetesi de Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıdı. Gazete, ilgili haberinde İsrail'in Mavi Marmara baskınında Türk'leri, sınırda ise Mısır askerlerini öldürdüğü için özür dileyerek tazminat ödemesi gerektiği yorumunu yaptı. Muhalif El Vefd Gazetesi, Erdoğan'ın Arap ülkelerine "Geleceği birlikte kurma" çağrısı yaptığını öne çıkarırken, muhalif Şeruk Gazetesi, Erdoğan'ın opera binasında yaptığı konuşmadan "Mısır dünyanın annesi, Kahire ve Ankara birlikte" sözlerine yer verdi. Bağımsız Yovm El Seba Gazetesi ise Erdoğan'ın konuşmasını mükemmel olarak niteledi. Gazete manşetten verdiği haberinde, Erdoğan'ın konuşmasının Mısır halkı tarafından heyecan, İsrail tarafından ise korku ile beklendiğini yazdı.