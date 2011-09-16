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Dünya

Mısır Başbakanı: Camp David değiştirilebilir KAHİRE (A.A)

16 Eylül 2011 02:05

-Mısır Başbakanı: Camp David değiştirilebilir KAHİRE (A.A) - 15.09.2011 - Mısır Başbakanı İsam Şeref, Mısır ve İsrail arasında 1979 yılında imzalanan Camp David anlaşmasının ''kutsal'' bir anlaşma olmadığını, bölgenin çıkarları doğrultusunda değiştirilebileceğini söyledi. Şeref, bir Türk televizyon kanalına verdiği ve Mısır'ın resmi televizyonunda da yayımlanan mülakatta, ''Camp David sözleşmesi kutsal bir anlaşma değildir. Bölgenin çıkarları doğrultusunda ve adil barış adına her zaman tartışmaya açıktır. Bu anlamda, gerekli görüldüğü takdirde anlaşmada değişiklikler yapılabilir'' dedi. Mısır-İsrail ilişkilerindeki gerginlik, Hüsnü Mübarek yönetiminin devrilmesinden bu yana artmış, iki ülke arasındaki ilişkiler geçen ay sınır bölgesinde İsrailli askerler ve Mısırlı güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından daha da gerilmişti. Sınırdaki olayları protesto eden Mısırlı göstericiler, geçen hafta Kahire'deki İsrail büyükelçiliğini basmıştı.

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