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Dünya

Mısır Başbakanı Şefik istifa etti

Askeri Konsey Mısır Başbakanı Ahmet Şefik’in istifasını kabul ederken, eski ulaştırma bakanını yeni hükümet kurmakla görevlendirdi.

03 Mart 2011 02:00

T24 - Askeri Konsey Mısır Başbakanı Ahmet Şefik’in istifasını kabul ederken, eski ulaştırma bakanını yeni hükümet kurmakla görevlendirdi.

Eski devlet başkanı Hsünü Mübarek'in iktidarı bırakmasıyla sonuçlanan halk isyanı sırasında göreve gelen Başbakan Ahmet Şefik'in istifa ettiğini açıkladı.

Mısır'da yönetimde olan Yüksek Askeri Konsey'in Başbakan Ahmet Şefik'in istifasını kabul ettiği bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Konsey'in eski ulaştırma bakanı Essam Şerif'i yeni bir hükümet kurmakla görevlendirdiği de belirtildi.

Açıklama ordunun Facebook sayfasında yayımlandı ve daha sonra askeri bir sözcü tarafından doğrulandı.


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