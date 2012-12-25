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Dünya

Bakan Mahsub: Mısır'ın demokrasi modeli Türkiye

Mahsub, 'Türkiye'de son yıllarda gerçekleşen demokratikleşme bize Mısır'da da ilerleme olabileceği umudunu verdi'

25 Aralık 2012 00:55

Mısır'da, Hukuk İşleri ve Meclisten Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Mahsub, ülkesinin içinden geçtiği demokratik dönüşüm sürecinde Türkiye modeline daha yakın olduğunu belirtti.

Mahsub, Fransa ve İran modelleri arasında Mısır'ın Türkiye modeline daha yakın olduğunu ancak ülkesinin açılım, hoşgörü ve sivilleşme esasına bağlı kendi modelini ortaya koyacağını ifade etti.

Mansub, Türk modeline ilişkin şöyle dedi: “İlerleme, Türkiye tecrübesini takip etmeden mümkün olamaz. Mısır'a en yakın olan model, Türkiye modeli. Türkiye'de son yıllarda gerçekleşen demokratikleşme bize Mısır'da da ilerleme olabileceği umudunu verdi.”

Türkiye'nin başarısının bir anda ortaya çıkmadığına dikkati çeken Mahsub, “Türkiye'nin başarısının özünün seçim sandığına güvenmesi” belirtti.

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