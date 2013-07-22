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Dünya

Mısır: BAE, Mısır'a bu ay içerisinde 180 bin ton yakıt transfer etti

Mısır Petrol Bakanı Şerif İsmail, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temmuz ayında Mısır'a 180 bin ton yakıt transfer ettiğini söyledi

22 Temmuz 2013 04:10

Şerif İsmail, yaptığı açıklamada, ''Suudi Arabistan ve Kuveyt ile daha önce verilmesi taahhüt edilen yakıt transferlerinin periyotları konusunda koordine içindeyiz. BAE, Mısır'a bu ay içerisinde 180 bin ton dizel ve benzin transferi yaptı. Biliyorsunuz bir yakıt sorunumuz var, krizin aşılmasında BAE, Kuveyt ve Suudi Arabistan ciddi çabalar sarfediyor'' diye konuştu.
Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt, Mısır'da ordunun yönetime el koymasının ardından bu ülkeye toplamda 12 milyar dolara varan finansal destek vereceklerini açıklamıştı.
Suudi Arabistanlı yetkililer, 5 milyar dolarlık yardımın 2 milyar dolarının petrol ürünleri ve doğalgaz olarak sağlanacağını, 2 milyar dolarının kredi verileceğini, 1 milyarının ise hibe şeklinde nakit verileceğini belirtmişti.
 

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