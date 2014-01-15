Mısır'da anayasa referandumunda ikinci gün

Mısır’da yeni anayasa referandumu için halk bugün de sandık başına gidiyor.

Mısır ordusu, Muhammed Mursi’nin geçen yıl Temmuz ayındaki askeri darbeyle devrilmesinin, oylamadan çıkacak “Evet” oyuyla halk tarafından da ‘onaylanmış anlamına geleceği’ gerekçesiyle sandıktan “Evet” oyu çıkmasını istiyor.

Referandumun ikinci gününde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İlk oylamanın yapıldığı Salı günü, tüm önlemlere rağmen çıkan olaylarda dokuz kişi öldü.

Yeni anayasa taslağı, Mursi’nin iktidarı döneminde yürürlüğe soktuğu anayasanın yerine getirilmek isteniyor.

Müslüman Kardeşler oylamayı boykot ediyor.

Oylamaya katılım oranının ne olacağı merak ediliyor. El Hayat televizyonuna konuşan adalet bakanı “çoğu oylama merkezinde katılımın yüzde 50’yi aştığını” söyledi.

Fakat Mısır medyasının büyük bir bölümünün yeni anayasa destek çıkan yayınlar yapması, yalnızca hükümetin görüşünün yansıtıldığı izlenimi yaratıyor.

'Demokrasi töreni'

Devlet medyası Salı günkü yayınlarında oylama için, Hüsnü Mübarek döneminde de sık sık duyulan fakat 2011’deki devrim sonrası kullanılmayan “demokrasi töreni” ifadesini kullandı.

Oylama sonunda sandıktan çoğunlukla “Evet” oyu olacağı tahmin ediliyor.

Salı günü yoğun güvenlik önlemleri alınmış, ülke çapında 160 bin asker ile 200 bin polis konuşlandırılmıştı.

Fakat Mursi destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda, Sohag kentinde dört, Kahire’nin Nahia, Beni Suef ve Kerdesa mahallelerinde beş kişinin öldüğü bildirildi.

Referandum sonrasında yılsonuna doğru ülkede cumhurbaşkanlığı ve genel seçim yapılması bekleniyor. Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi’nin de cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Oyunu Kahire’nin kuzeyinde kullanan Sisi, güvenlik güçlerine “Çok çalışın, bu referandumun tamamen güvende yapılmasını istiyoruz” dedi.

Kahire’deki seçmenlerden Salih Mustafa BBC’ye “Gerçekten korkunç olan geçen seneki anayasaya göre bunda çok daha fazla hak var” dedi.

ABD yardımı

Müslüman Kardeşler’in siyasi kolu sözcüsü Muhammed Sudan, oylamayı boykot ettiklerini belirtip “Bu böylesi yeni bir iktidarı tanımadığımız mesajıdır” diye konuştu.Yeni anayasa taslağı, İslamcı partilerden yalnızca iki temsilcinin aralarında bulunduğu 50 kişilik bir komisyon tarafından hazırlandı.

Yeni anayasa şu maddeleri içeriyor:

Cumhurbaşkanı dört yıl süreyle ve en çok iki yıl arka arkaya hizmet edebilir ve mecliste aleyhine tahkikat açılabilir

İslam devletin dini olarak kalıyor ama inanç özgürlüğü mutlaktır, azınlıklara koruma sağlanır

Devlet “kadın ve erkekler arasındaki eşitliği” güvence altına alır

Siyasi partiler “din, ırk, cinsiyet veya coğrafya” temelinde kurulamaz

Diğer yandan, ABD’nin geçen yıl Mursi karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin sert müdahalesi nedeniyle askıya aldığı 1,5 milyar dolarlık yardımı Mısır’a verebileceği yönünde işaretler var.

Kongre’nin harcama belgelerinde yardıma onay verilebilmesi için “Mısır’da demokratik geçişin sağlandığına dair işaretler olması” şartı koşuluyor.