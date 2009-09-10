Mısır alım fiyatları açıklandı

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, geçen yıl ton
başına 430 lira olan mısır alım fiyatının, bu yıl 450 lira olarak tespit
edildiğini açıkladı.
Eker yaptığı yazılı
açıklamada, mısır alım kriterlerinde iyileştirmeler yaptıkları, mısır
alımlarında geçen yıla göre yüzde 9,2'lik bir artışın söz konusu olduğunu
kaydetti.
Bakan Eker, müdahale alım fiyatları belirlenirken; üretim
miktarı, dünya piyasalarındaki gelişmeler, geçtiğimiz yıl fiyatları, ikame ürün
fiyatları, maliyetler, enflasyon oranı (Ağustos 2008/Ağustos 2009 ÜFE yüzde
-1,04) ve üretimin sürdürülebilirliğinin dikkate alındığı bilgisini
verdi.
Eker, bakanlıkça 2008 yılında tonda 36 lira olarak ödenen primin
bu yıl 40 liraya çıkarıldığını, prim desteğiyle birlikte fiyatın 490 liraya
ulaşacağını ifade etti.
TMO;nun mısır satış fiyatı ise Ocak 2010 ayında
başlamak üzere tonu 580 lira olarak belirlendiğini kaydeden Eker, bu yıl
uygulanacak alım kıstaslarını şöyle sıraladı:
-ÇKS;ye kayıtlı
üreticilerden, belgeleri çerçevesinde sınırsız alım yapılacak.
-Ürün
bedelleri maksimum 35 gün içerisinde üretici banka hesaplarına
aktarılacak.
-Ürününü emanete bırakan üreticilere, talepleri halinde
yüzde 30 avans ödenecek; ürünün geri çekilmesi durumunda ise depo kira ücreti
alınmayacak.
-Makbuz senedine dayalı kredi sistemi çerçevesinde
bankalardan kredi kullananların, ürünlerini TMO;ya satmamaları halinde kredi
faizinin yüzde 25;lik kısmı TMO tarafından karşılanacak,
-Kendi
depolarında veya kiraladıkları depolarda ürün stoklayanlar da yerinde emanet
alım sistemi kapsamında makbuz senedi karşılığı kredi
kullanabilecekler.