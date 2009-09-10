Mısır alım fiyatları açıklandı

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, geçen yıl ton başına 430 lira olan mısır alım fiyatının, bu yıl 450 lira olarak tespit edildiğini açıkladı.



Eker yaptığı yazılı açıklamada, mısır alım kriterlerinde iyileştirmeler yaptıkları, mısır alımlarında geçen yıla göre yüzde 9,2'lik bir artışın söz konusu olduğunu kaydetti.



Bakan Eker, müdahale alım fiyatları belirlenirken; üretim miktarı, dünya piyasalarındaki gelişmeler, geçtiğimiz yıl fiyatları, ikame ürün fiyatları, maliyetler, enflasyon oranı (Ağustos 2008/Ağustos 2009 ÜFE yüzde -1,04) ve üretimin sürdürülebilirliğinin dikkate alındığı bilgisini verdi.



Eker, bakanlıkça 2008 yılında tonda 36 lira olarak ödenen primin bu yıl 40 liraya çıkarıldığını, prim desteğiyle birlikte fiyatın 490 liraya ulaşacağını ifade etti.



TMO;nun mısır satış fiyatı ise Ocak 2010 ayında başlamak üzere tonu 580 lira olarak belirlendiğini kaydeden Eker, bu yıl uygulanacak alım kıstaslarını şöyle sıraladı:



-ÇKS;ye kayıtlı üreticilerden, belgeleri çerçevesinde sınırsız alım yapılacak.



-Ürün bedelleri maksimum 35 gün içerisinde üretici banka hesaplarına aktarılacak.



-Ürününü emanete bırakan üreticilere, talepleri halinde yüzde 30 avans ödenecek; ürünün geri çekilmesi durumunda ise depo kira ücreti alınmayacak.



-Makbuz senedine dayalı kredi sistemi çerçevesinde bankalardan kredi kullananların, ürünlerini TMO;ya satmamaları halinde kredi faizinin yüzde 25;lik kısmı TMO tarafından karşılanacak,



-Kendi depolarında veya kiraladıkları depolarda ürün stoklayanlar da yerinde emanet alım sistemi kapsamında makbuz senedi karşılığı kredi kullanabilecekler.



