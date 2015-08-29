T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır, Al Jazeera çalışanı gazetecileri 3 yıl hapse mahkum etti

Muhammed Fehmi, Baher Muhammed ve Peter Greste adlı gazeteciler 'Müslüman Kardeşler'in üyesi olmak ve ulusal güvenliğe zarar verme kastıyla yayın yapmak' ile suçlanıyordu

29 Ağustos 2015 15:06

Mısır'da mahkeme, Al Jazeera'ye bağlı çalışan üç gazeteciyi üç yıl hapse mahkûm etti.

AFP'nin haberine göre; Kanadalı Muhammed Fehmi, Mısırlı yapımcı Baher Muhammed mahkemede hazır bulundu. 

Karar, bu yılın başlarında sınır dışı edilen Avustralyalı gazeteci Peter Greste'nin gıyabında verildi. Greste, başka ülke vatandaşlarının suçlanmaları halinde sınır dışı edilmesini öngören yeni bir düzenleme kapsamında Şubat ayında sınır dışı edilerek ülkesine gönderilmişti. Fehmi ve Muhammed ise kefaletle serbest kalmıştı.

Al Jazeera için çalışan üç gazeteci de Aralık 2013'te tutuklanmıştı. Mısır Yüksek Mahkemesi, "terör örgütü olarak kabul edilen Müslüman Kardeşler'in üyesi olmak ve ulusal güvenliğe zarar verme kastıyla yayın yapmak" iddialarıyla hapse mahkûm edilen üç gazetecinin yeniden yargılanmasına karar vermişti.

Söz konusu üç gazetecinin yargılanması, dünya çapında basın özgürlüğü ve insan hakları savuncularının tepkisini çekmişti.

ETİKETLER

mısıral jazeera gazetecihapismüslüman kardeşler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24