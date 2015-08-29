Mısır, Al Jazeera çalışanı gazetecileri 3 yıl hapse mahkum etti

Mısır'da mahkeme, Al Jazeera'ye bağlı çalışan üç gazeteciyi üç yıl hapse mahkûm etti.

AFP'nin haberine göre; Kanadalı Muhammed Fehmi, Mısırlı yapımcı Baher Muhammed mahkemede hazır bulundu.

Karar, bu yılın başlarında sınır dışı edilen Avustralyalı gazeteci Peter Greste'nin gıyabında verildi. Greste, başka ülke vatandaşlarının suçlanmaları halinde sınır dışı edilmesini öngören yeni bir düzenleme kapsamında Şubat ayında sınır dışı edilerek ülkesine gönderilmişti. Fehmi ve Muhammed ise kefaletle serbest kalmıştı.

Al Jazeera için çalışan üç gazeteci de Aralık 2013'te tutuklanmıştı. Mısır Yüksek Mahkemesi, "terör örgütü olarak kabul edilen Müslüman Kardeşler'in üyesi olmak ve ulusal güvenliğe zarar verme kastıyla yayın yapmak" iddialarıyla hapse mahkûm edilen üç gazetecinin yeniden yargılanmasına karar vermişti.

Söz konusu üç gazetecinin yargılanması, dünya çapında basın özgürlüğü ve insan hakları savuncularının tepkisini çekmişti.