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BBC Türkçe

Mısır açıklarında göçmen teknesi faciası: En az 29 ölü

Göçmen taşıyan bir teknenin Kafr el Şeyh açıklarında alabora olması sonucu en az 29 kişi öldü. Yetkililer 150 kişinin kurtarıldığını, onlarca kişinin ise hala kayıp olduğunu söyledi.

21 Eylül 2016 19:38

Mısır açıklarında yüzlerce göçmeni taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 29 kişi öldü.

Yetkililer, Kafr El Şeyh açıklarında alabora olan teknenin 600 kişi taşıdığını ve 150 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü ve onlarca göçmenin de hâlâ kayıp olduğu bildiriliyor.

Güvenlik yetkilileri teknede Mısırlı, Suriyeli ve Afrikalı göçmenlerin bulunduğunu açıkladı.

Teknenin rotası henüz bilinmiyor.

Reuters ajansına konuşan güvenlik kaynakları ise teknenin İtalya'ya gittiğini düşündüklerini söyledi.

Son aylarda, daha fazla sayıda göçmen Afrika kıyılarından İtalya'ya geçmeye çalışıyor.

Tekneler genelde Libya'dan yola çıkıyor. Ancak yolculuğa Mısır'dan başlayanlar da var.

Haziran ayında Girit Adası açıklarında batan bir teknedeki 320 kişi ölmüş, hayatta kalmaya başaranlar teknenin Mısır'dan yola çıktığını söylemişti.

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü'ne göre bu yıl 206 bin 400 göçmen Akdenizi geçti.

Ocak-Haziran döneminde bu güzergahta 2800 göçmen hayatını kaybetti. Geçen yılın aynı dönemindeyse bu sayı 1838 olmuştu.

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