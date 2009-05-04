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Dünya

Mısır: 2 yıla kadar kuş gribi aşısı satışta

04 Mayıs 2009 10:43

Mısır, kuş gribi virüsüne karşı 2 yıla kadar aşı geliştireceğini açıkladı.

Mena ajansının haberine göre, Ulusal Araştırma Merkezi Müdürü Hani el Nadır ve Tıbbi Ürünler Derneği'nin Başkanı Muhammed Rabiye, tamamen Mısır'ın geliştireceği aşının üretimine ilişkin protokol anlaşması yaptı.

Haberde, kuş gribi aşısının Mısır'da 2 yıla kadar satışa sunulacağı belirtildi.

Mısır, H5N1 virüsünden en fazla etkilenen ülkelerden biri. Hastalığın Mısır'da ilk kez Şubat 2006'da ortaya çıkmasından sonra ülkede 26 kişi yaşamını yitirmişti.

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