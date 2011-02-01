Mısır, 1 milyon kişilik protestoya hazırlanıyor

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Kahire'de polis namaz kılan göstericilere tazyikli su sıktı - VIDEO

Mısır'da protestocular korku duvarını aştı!





Tunuslu bir seyyar satıcı, tezgahı elinden alınınca kendini yakarak öldürdü. Takvimler 17 Aralık 2010'u gösteriyordu. Tunus'taki devrim domino etkisi yarattı ve isyan ateşi bir coğrafyayı sardı.Mısır'da Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık yönetimine karşı başlayan gösteriler yedinci gününe girerken, protestocular bugün için "milyonların protestosu" eylemi çağrısı yaptılar.Kahire'de gerçekleşecek eyleme ülkenin her yanından katılım çağrısı yapıldı. Ancak bugün ülke genelinde tüm tren seferleri durduruldu. Kararın ardından yarınki mitinge katılımın önlenmesi olduğu belirtiliyor.Öte yandan Mısır'da yeni hükümet açıklandı. Devlet televizyonu, savunma ve dışişleri gibi önemli bakanların yerlerini koruduğu yeni hükümette, maliye ve içişleri bakanlarının ise değiştirildiğini duyurdu.Yeni kabinedeki en dikkat çeken isim, emekli polis generali olan İçişleri Bakanı Mahmud Vagdi oldu. Vagdi daha önce Kahire'nin cezai soruşturma departmanı başkanıydı.Savunma Bakanı Muhammed Hüseyin Tantavi'nin bu görevinin yanı sıra başbakan yardımcılığını üstlendiği yeni kabinede, dışişleri bakanı Ahmed Ebul Geyt de yerini korudu.Samir Muhammed Rıdvan'ın maliye bakanlığına atandığı hükümette, Semiha Fevzi İbrahim ticaret bakanı, Cabir Asfur ise 25 yıldır görevde olan Faruk Hüsnü yerine kültür bakanı olarak görevlendirildi.Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’e karşı isyan bayrağının açıldığı Mısır’da, ordu açıklama yaptı: Göstericilere karşı silah kullanmadık, bundan sonra da kullanmayacağız.Bugün 1 milyon kişinin buluşması beklenirken, tutumunun en olacağı merak edilen ordudan bir açıklama geldi.Devlet televizyonunun haberinde, ordunun göstercilere karşı silah kullanmayacağı belirtilirken, dikkat çeken bir diğer ifade de ordunun halkın taleplerini ‘meşru’ gördüğü oldu.Mısır Silahlı Kuvvetleri, göstericilere karşı güç kullanmayacağını açıkladı.Devlet televizyonundaki haberde, ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'de 'bir milyon adam yürüyüşü' arifesinde ordunun göstericelere karşı güç kullanmayacağı yönünde güvence verdiği belirtildi.