-Mısır: 0 - Türkiye: 3 ANKARA (A.A) - 13.08.2011 - Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye A grubundaki 2. maçında Mısır'ı 3-0 yendi. Şampiyonadaki ilk maçında Cezayir'i de 3-0 yenen yıldız kızlar, gruptaki son maçında yarın saat 16.30'da Polonya ile karşılaşacak. Polonya da ay-yıldızlılar gibi A grubundaki ilk 2 maçını 3-0 kazanmayı başardı. Salon: TVF Başkent Hakemler: Harald Sonja (Avusturya) xxx, Juan Hao Wong (Çin) xxx Mısır: Lujien Sallam xx, Mai Moustafa x, Farida El Askalany xx, Rana Elophary x, Kenzie Assem x, Elshamy Aya x, (Perihan Eldeeb xx, Nada Korra x, Laila Mahfouz ?, Laila Abdelhamid x) Türkiye: Çağla Akın xxx, Şeyma Ercan xxx, Kübra Akman xx, Ece Hocaoğlu xxx, Damla Çakıroğlu xxx, Ceylan Arısan xx, (Dilara Bağcı xxx, Aslı Kalaç xx, Ecem Alıcı xx, Sabriye Gönülkırmaz xx, Nursevil Aydınlar xx) Setler: 9-25, 21-25, 20-25 Süre: 72 dakika (20, 26, 26)