-MİSİMOVİC VE INSUA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - Galatasaray'ın transferde anlaşmaya vardığı ve bugün sabaha karşı İstanbul'a getirdiği Wolfsburg'un Boşnak kökenli oyuncusu Zvejdan Misimovic ile Liverpool'un Arjantinli oyuncusu Emiliano Insua, sağlık kontrolünden geçirildi. Misimovic ve Insua, Medical Park Bahçelievler Hastanesi'ne getirilerek, burada bir dizi muayene ve teste tabi tutulurken, futbolcuların test sonuçlarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Sağlık kontrolleri sırasında basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmezken, İstanbul'a gelişlerinin ardından 10 saati aşkın bir süre geçmesine rağmen Misimovic ve Insua ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpten henüz hiçbir resmi açıklama da yapılmadı.