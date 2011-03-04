-MİSİMOVİC: HAGİ BENİ HARCADI SERİK (A.A) - 04.03.2011 - Galatasaray'ın eski futbolcusu Zvjezdan Misimovic, Galatasaray Teknik Direktörü George Hagi'nin kendisini kadro dışı bırakarak harcadığını iddia etti. Galatasaray'dan ayrılarak Dinamo Moskova takımına transfer olan Zvjezdan Misimovic, yeni takımının Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki kampına katılarak, ilk idmana çıktı. Bosnalı milli futbolcu, Dinamo Moskova'nın bugün oynadığı hazırlık maçında da kadroda yer aldı. Misimovic, gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray'a futbol oynamaya geldiğini, ancak Hagi'nin kendisini istemediğini belirterek, ''Teknik Direktör Hagi, beni kadro dışı bırakarak harcadı. Yeni takımımda başarılı olmaya geldim'' dedi.