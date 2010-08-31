-MİSİMOVİC: DEĞİŞİKLİK ARIYORDUM İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - Galatasaray'ın yeni transferlerinden yıldız oyuncu Zvjezdan Misimovic, uzun yıllar Almanya'da oynadıktan sonra bir değişiklik aradığını söyledi. Misimovic, Galatasaray TV'de katıldığı yayında soruları yanıtlarken, takımı Wolfsburg'un Juventus'tan Brezilyalı oyuncu Diego'yu transfer etmesinin ardından, kendisinin de Galatasaray'a geliş yolunun açıldığını aktardı. Geride kalan sezonda kulübünde sorunlar yaşadığını aktaran Boşnak oyuncu, attığı gollerin ardından sevinmediğini söylerken, Galatasaray'da atacağı gollerle artık sevinmeye başlayacağını dile getirdi. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte hedefin her zaman şampiyon olacağını kaydeden Misimovic, ''Benim de hedefim şampiyonluklar elde etmek. Bence takım olarak bunun için yeterli kalitede bir kadroya sahibiz. Belki sezona iyi bir başlangıç yapılamadı ama ilerleyen günlerde daha iyi olacağımızı düşünüyorum'' ifadelerini kullanırken, görev yaptığı pozisyonun da ne kadar ağır sorumlulukları olduğunu bildiğini belirtti. Misimovic, sarı-kırmızılı teknik adam Frank Rijkaard'la ilgili olarak, ''Onun hakkında çok fazla söylenecek bir şey yok. Tarihteki en iyi futbolculardan biri ve teknik direktör olarak da genç yaşta Barcelona'yla önemli başarılara imza attı. Galatasaray'da birlikte başarılar kazanacağımıza inanıyorum'' derken, hakkında yapılan sakatlık spekülasyonları için ise ''İlk kez burada duyuyorum. Son sezonlarda hemen hemen tüm maçlarda forma giydim. Sadece bu sezon başındaki maçlarda oynamadım ama o da Galatasaray'a gitmek istediğimi açıklamamdan dolayıydı'' şeklinde konuştu.