Misimovic: Affetseler de kalmam

T24- Galatasaray'a transfer edilen Zvjezdan Misimovic, kadro dışı bırakılıp A2 Takımı’na gönderilmesi üzerine küplere bindi. Kendisine haksızlık yapıldığını düşünen Bosnalı yıldız “Galatasaray ve Türkiye’den soğudum” dedi.



Geleceğine yön vermek isteyen Misimovic, yaşanan bu gelişmelerin ardından yönetim ile görüşmesi amacıyla menajeri Fali Ramadani’yi İstanbul’a çağırdı. Misimovic’in durumu kulüp ve futbolcunun menajeri ile yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak. Ancak A2’ye gönderilmesi nedeniyle büyük bir şok yaşayan yıldız oyuncu, yakın çevresine Galatasaray ve Türkiye defterini kapatmak istediğini söylüyor. Misimovic’in “Artık affetseler de hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Burada kalamam” şeklinde konuştuğu öğrenildi.



“YANLIŞ YERDE OYNATILDIM”







Kendisinin yıldız bir futbolcu olduğunu, ancak yanlış yerde oynatıldığını belirten Misimovic, “Almanya’da yılın futbolcusu seçildim. Bugün bile Almanya’nın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyorum. Ancak yanlış yerde oynatılıyorum. Bu şartlarda nasıl verimli olabilirim? Bunu neden görmek istemiyorlar anlamıyorum?” ifadelerini kullandı.



PROTESTO ETTİ, A2’LERLE ÇALIŞMADI







Kadro dışı bırakılmasına tepki gösteren Bosnalı futbolcu A2 Takımı ile çıkması gereken antrenmana gelmedi. Sportif direktör Adnan Sezgin, Misimovic’in farklı bir çalışmaya tabi tutulacağını açıkladı.



İŞTE BOSNALI'YI AYRILIĞA ZORLAYAN SEBEPLER



(1) OTELDE SEFİL OLDU





Misimovic kendisine üvey evlat muamelesi yapıldığını düşünüyor. İstanbul’a geldiği ilk hafta Başkan Adnan Polat’ın otelinde bir hafta misafir edilen yıldız futbolcuya daha sonra uzun süre ev tahsis edilemedi. Otel başkanın olmasına karşın 1 haftalık süre dışındaki tüm konaklama masraflarını cebinden ödedi. Bu durum oldukça duygusal bir yapısı olan Misimovic’in yaşadığı ilk şok oldu.



(2) EŞİ PES EDİP GİTTİ







Bosnalı yıldız, evin 1 hafta içinde bulunacağı sözü verilince ailesini de yanına getirdi. Ancak umduğunu bulamadı. Otelde haftalık yenilenen rezervasyonlar, daha öncekilerle çakıştığı için Misi ve ailesi hemen hemen her hafta başka odalara taşınmak zorunda kaldı. Bir türlü ev bulunamaması ve otel odalarında perişan olunması nedeniyle sinir krizleri geçiren eşi de çocuklarını alıp ülkesine döndü.



(3) VİLLASINI SU BASTI





Eşi gidince Sarı-Kırmızılı yönetime rest çeken Misimovic’e apar topar havuzlu bir villa tahsis edildi. Ancak bu kez de şanssızlık yakasını bırakmadı. Evini su basan Misimovic’in Almanya’dan getirdiği tüm eşyalar kullanılmayacak hale geldi. Misimovic çaresiz şekilde villadan çıkıp tesislerde yaşamaya başladı. Bir türlü düzen kuramamak moralini alt üst ederken, performansını da etkiledi.







(4) ARAÇ TAHSİS EDİLMEDİ



Galatasaray kulübü kendisine araç tahsis etmeyince Almanya’dan kendi arabasını getirmek zorunda kaldı. Kimsenin ilgilenmemesi nedeniyle aracını almak için Kapıkule gümrük kapısına gidip bizzat işlemleri yaptı. Sözleşme gereği alması gereken maaşının ancak yarısının ödenmesi de Misimovic’i rahatsız etti. Adaptasyon problemi yaşarken bir de bu sorunlarla uğraşmak onu yordu.

(5) HAGI KENDİSİNİ ANLAMADI



Rijkaard’la çalışmak için can atan Misimovic, Hollandalı hocanın kendisine fazla şans vermemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştı. Hagi’nin gelişiyle her şeyin değişeceğini sanırken, birden karşısında kendisini anlamayan ve

disiplinden hiç taviz vermeyen bir teknik direktör buldu. Sol kanada hapsedilmesi yetmezmiş gibi bir de kadro dışı bırakıldı. Bu durum gemileri yakmasını sağladı.