Misbah Demircan Arınç’la aynı fikirde değil: Gezi olayları tekrarlanmaz

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Misbah Demircan, ziyaret için gittiği Erzurum’da yaptığı açıklamada Gezi Parkı olaylarının sona erdiğini ve her şeyin geride kaldığını söyledi. Demircan’ın bu sözleri, akıllara Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın “Gezi protestolarının Eylül ayında yeniden başlayacağına dair istihbaratımız var” sözlerini getirdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile İstanbul’dan giden 16 kişilik AKP İlçe Teşkilatı için AKP İl Başkanlığı tarafından Palandöken İlçesi'ndeki Şehitler Parkı'nda bir kahvaltı verildi. Erzurum’un Aşkale, Pasinler, İspir ve Pazaryolu ilçelerini 2 günde gezecek olan Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu’nda yaşayan Erzurumlularla köylerinde bir arada olmak için yola çıktıklarını bildirdi.

Beyoğlu’nun yerli yabancı misafirleri ağırlayan bir dünya kolonisi olduğunu anlatan Demircan, Gezi parkı olaylarıyla ilgili gazetecilerin sorusunu şöyle yanıtladı:

‘Beyoğlu her zaman gündemde’

"Beyoğlu her zaman gündemde olan, her türlü etkinliğin gerçekleştiği bir mekan. Dolayısıyla bu tip protestolar hep Taksim Meydanı'nda oldu ve oluyor. Tabi bundan sonra da yine kendi sesini duyurmak isteyenler olacaktır. Beyoğlu zaten böyle bir yer. Bugüne bir etkisi var mı peki? Hayır, bugün hayatımıza devam ediyoruz. Belki bir dönem iş maksadını aştığı için Beyoğlu bundan üzüntü yaşadı. Zarar gördü ama bunların hepsi geride kaldı. Yine geleceğine ve güzel günlerine bakıyor."

31 Temmuz’da yeni sokak olayları olacağına yönelik istihbarat edindiklerini belirten ve bu eylemlere karşı halkı sağduyuya çağıran Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, hukuk dışına çıkıldığında hukukun buna müsaade etmeyeceğinin altını çizmişti.

Bülent Arınç ‘İstihbarat var’ demişti

Gezi Parkı olaylarını yaklaşan seçimlerle ilişkilendiren Arınç, “Seçim öncesi muhalefetin birtakım çalışmaların içerisinde olması normal. Ancak demokraside bunun yeri Meclis’tir. Ana muhalefet iktidar alternatifi olmaya en çok hak eden partidir. Ancak iş sokağa kalıyorsa, sokakların bu şekilde kullanılmasına biz müsaade etmeyiz. '3 tane seçim oldu. Biz AK Parti ile baş edemedik.' diyenler anketlerde AK Parti’nin şimdi de yüzde 50’in altında olmadığını görüyorlar. Yapılacak çok şeyleri var, ama güçleri yetmiyor. Bu kez ne yapıyorlar hükümeti kendileri yıkamadıkları için sokak hareketlerine destek veriyorlar. Bu olayların yaşanmasında bir dış mihrakın varlığı söz konusu. İçerdekiler kadar, bunlara dışarıdan maddi ve manevi destek verenlerin olduğu gözüküyor. Bunların bir kısmı kesin bilgidir, bir kısmı da öngörüdür. Bu iş Türkiye’dekilerin becerebileceği bir iş değildi. Gelişmeler senaryonun uygulanmasında bazı güçlerin parmağının olabileceğini ortaya koydu” ifadelerini kullanmıştı.