Misafirliğe gittiği evde balkondan düşen kadın öldü

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da misafirliği gittiği yakının 7\'nci kattaki evinin balkonundan, zemine düşen Nuriye Cingöz (52) hayatını kaybetti.

Olay, bu sabah Karapınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Nuriye Cingöz, bir yakınına misafirliğe gittiği 7\'nci kattaki evin balkonunda dengesini kaybedip zemine düştü. Büyük gürültüyle yere düşen Cingöz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Cingöz, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cingöz\'in cenazesi otopsi için morga konuldu.