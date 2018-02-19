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Misafirliğe geldiği ablasının evinde intihar etti

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, ablasının evine misafirliğe gelen Burak O

19 Şubat 2018 00:35

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, ablasının evine misafirliğe gelen Burak O. alnına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.
Olay saat 17.30 sıralarında, Çamlıtepe Mahallesi Dut Sokak\'ta meydana geldi. Ablasının evine misafirliğe gelen Burak O. alnına dayadığı tabancayı ateşledi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Burak O.\'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından Burak O.\'nun cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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