Misafirlerin ayakkabılarını çalan hırsız kameradan yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da bir apartmanda Yardagül Şeker\'e misafirliğe gelenlerin kapı önündeki ayakkabılarını çaldığı güvenlik kameralarından tespit edilerek yakakalanan Serhan Yurdunmalı (37) tutuklandı.

Olay, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi\'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Serhan Yurdunmalı, Yardagül Şeker\'e ait dairenin önünde bulunan ayakkabıları poşete doldurup çaldı. Misafirler, kapıyı açtıklarında ayakkabılarının yerinde olmadığını görüp, polise haber verdi. Gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamerasının kayıtlarından şüphelinin hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçundan sabıkası olan Serhan Yurdunmalı olduğunu saptadı. Yurdunmalı, yapılan çalışmayla kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhan Yurdunmalı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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