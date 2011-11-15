-Misafirhane ve lojmanlar depremzedelere ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bakanlığa bağlı kurumlara ait 41 ilde bulunan misafirhanelerde yaklaşık 2 bin 500 yatağın, 90-100 metrekare büyüklüğünde yaklaşık bin 200 lojmanın Van'daki depremzeler için tahsis edileceğini bildirdi. Japon yardım gönüllüsü Miyuki Konnai'yi kabulü sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yıldız, Van'da depremde zarar gören vatandaşların oturması için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün kurumlara talimatı bulunduğunu belirterek, bu çerçevede Bakanlığa bağlı kurumlara ait 41 ilde bulunan misafirhanelerde 2 bin 500 yatağın, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) ait yaklaşık bin 200 lojmanın Van'daki depremdezeler için tahsis edileceğini kaydetti. Bunların Başbakanlığa ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) sunulduğunu kaydeden Yıldız, şöyle konuştu: ''Misafirlerden daha önemlisi elimizde bulunan bir kısım tamir ve bakımı yapılmak üzere boşaltılmış lojmanlar vardı. EÜAŞ ve TKİ kurumlarımızın, özellikle Soma'da, Tunçbilek'te bulunan lojmanlarında depremzedelerimizin kalmaları rahatlıkla sağlanacak. Depremzedelere tahsis edebileceğimiz lojmanların sayısı bin ile bin 200 civarında olacak. Tamamen müstakil, 90-100 metrekarelik bu lojmanlarda depremzedelerimiz yararlanabilecekler. Biz hazırız, bunlar Van'daki ağır kış şartlarına göre çok daha uygun barınma imkanı sağlayacak.''