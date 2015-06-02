Miroslav Stoch: Fenerbahçe’ye dönmek istiyorum

Fenerbahçe'nin bu sezon Al-Ain kulübüne kiralık gönderdiği Miroslav Stoch'dan Fenerbahçe'ye mesaj geldi. Slovak oyuncu, Fenerbahçe'ye dönebilmek için mücadele ettiğini söyledi.

Bu sezon kiralık olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Ain kulübünde forma giyen Miroslav Stoch'un Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor.

Ntvspor’da yer alan habere göre, kendisine ait internet sitesinden açıklamalarda bulunan Slovak oyuncu, "Al- Ain'e bir hedef doğrultusunda gelmiştim. Gelirken kupa almak istiyordum. Şampiyon olduk ve amacıma ulaştım, bireysel olarak da kendimi geliştirdim. Burada sık forma giydim ve ritim buldum. İyi maçlar çıkardım, bir çok gol attım, gol pasları verdim. Bu sezon beni tam anlamıyla tatmin etti" diye konuştu.

Fenerbahçe'den kiralık giderken başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı konuşmaları da anlatan 25 yaşındaki oyuncu, "Şimdi ikinci kez fenerbahçe'de forma giymek istiyorum. Al-Ain'e gitmeden önce başkan beni takip edeceğini, her şeyin benim yapacaklarıma bağlı olduğunu söylemişti. Bu sözler beni motive etti. Hep aklımın bir köşesinde tuttum" dedi.

Fenerbahçe'ye geri dönmek istediğini vurgulayan Stoch, "2018'e dek kulübümle kontratım var. Son iki yılımı İstanbul dışında geçirmiş olsam da taraftarımız beni hala hatırında tuttuğunu, gönderdikleri mesajlarla gösteriyor. Bu harika bir duygu. Türkiye'de taraftarların yarattığı atmosfer benzersiz. Bazen yattığımda tribünleri düşlüyorum ve şimdi oraya çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.