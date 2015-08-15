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Spor

Miroslav Stoch Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladı

Slovak futbolcu ayrılık haberini Instagram'dan verdi

15 Ağustos 2015 00:51

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch, Instagram hesabından yayınladığı açıklamayla takımdan ayrılacağını duyurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sarı lacivertli taraftarlara, kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Stoch, yönetimin ayrılması gerektiğini söylediğini belirtti.

İşte Stoch'un mesajı:

"Bu mesaj tüm Fenerbahçe taraftarlarına. Bana olan desteğiniz için minnettarım. Bu beni çok mutlu etti ve gururlandırdı. Sizi çok seviyorum ve sizin için oynamaktan ötürü gururluyum. Ancak maalesef yönetim sizin için oynamama izin vermiyor. Sizlerden birçok mesaj geliyor ve bu yazıyla neler olduğunu anlatmak istiyorum.

Fenerbahçe bana kulüpten ayrılmamın daha iyi olacağını söyledi. Bunu yeniden duymak çok zor. Ama bir yerlerde beni bekleyen birileri daha vardır ve onlarla yine mutlu olabilirim. Taraftarlarından dolayı Fenerbahçe kalbimde her zaman 1 numara olarak kalacak. Çok üzgünüm ama yapabilecek bir şey yok."

Bursaspor'a gidebilir

 

Fenerbahçe'den ayrılacağı kesinleşen Miroslav Stoch'un gelecek sezon Bursaspor forması giyeceği konuşuluyor. Yeşil-beyazlılar'dan 3 oyuncu alan Fenerbahçe, iki kulüp arasında oluşan sıcak ilişkiler sonrası Stoch'un transferinde kolaylık yapabilir.

 

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