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Spor

Miroslav Klose bir rekoru tarihe gömdü

Dünya Kupası yarı final maçında Brezilya ağlarını havalandıran Klose, Dünya Kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncu oldu

09 Temmuz 2014 03:16

2014 Dünya Kupası yarı finalinde Brezilya ağlarını havalandıran Miroslav Klose, organizasyon tarihindeki gol sayısını 16'ya çıkardı.

36 yaşındaki Alman futbolcu böylece "Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını" ele geçirdi.

Karşılaşmaya çıkmadan katıldığı 4 Dünya Kupası'nda 15 golü bulunan Klose, Brezilyalı Ronaldo'yu geride bırakmayı başardı. Klose bu istatistiğe 23 maçta ulaştı.

Dünya Kupası tarihindeki 15. golünü gruplardaki Gana maçında kaydeden Miroslav Klose, o karşılaşmada 14 gollü Gerd Müller'i geçerek Almanya futbol tarihinin Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncusu olmuştu.

 

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