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Miroğlu'ndan Çandar'a: İmralı süreci ruh halini fena bozmuş

Orhan Miroğlu, Cengiz Çandar'a "Ve sen Cengiz, Kandil ve Kürtler bu sefer de ikna olmasın diye çırpınıp duruyorsun" diye seslenerek, "İmralı süreci, senin ruh halini fena bozmuş" dedi

31 Ocak 2013 13:04

Star gazetesi yazarı Orhan Miroğlu, kendisini eleştiren Radikal gazetesi yazarı Cengiz Çandar için "İmralı süreci, senin ruh halini fena bozmuş" dedi.

Orhan Miroğlu, Star gazetesindeki, "PKK'nın silah bırakmasını kim istemez" başlığıyla yayımlanan (31 Ocak 2012) yazısında, Milat gazetesinden Nil Gülsüm'e verdiği röportajda "Avrupa Birliği, PKK’nın silah bırakmasını istemez. Avrupa’nın bu tarafını bilen Cengiz Çandar gibi Türk aydınlar da oralara gittiklerinde PKK’nın silah bırakmaması gerektiğini söylerler zaten. Ulusalcı kanattan da PKK’nın silah bırakmamasını isteyenler olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Son iki yılda PKK, Ak Parti iktidarına muhalefet etmenin bir imkânı hâline geldi. Ak Parti’yi sandıkta yenmek imkânsızlaşınca, dağdan gelen cenazelerle yenebileceklerini  düşünenler oldu. Bu bakımdan, PKK’nın silah bırakması, Türkiye siyasetini kökten etkileyecek bir olaydır" sözlerini hatırlatarak şöyle dedi:

"Burada ifade edilen düşüncelerle kimseye hakaret ediyor veya Çandar’ın ifadesiyle birilerinin başlattığı kampanyalara bir katkı filan yapıyor değilim. Çandar, Londra’da Avrupalıların karşısına geçip, ‘PKK’nin yerinde olsam silah bırakmam’ dedi mi demedi mi?

Ben silahları bırakmanın siyasi bir pazarlık konusu olmadığını düşünüyorum. Süreci bir pazarlık gibi algılayanlar yani Çandar gibi düşünenler bu fikre karşıdırlar, PKK’ye Oslo Protokollerini hatırlatıp duruyorlar, ve PKK/BDP hattını da kendi düşünceleri doğrultusunda etkilemeye çalışıyorlar. Ama Çandar’ın gerekçelerini ben yine de dinlemeye hazırım. Köşe yazısıyla filan olmaz bu işler. Cesareti varsa, istediği bir kanalda onunla tartışmaya varım."

Miroğlu, Çandar'a "Ve sen Cengiz, Kandil ve Kürtler bu sefer de ikna olmasın diye çırpınıp duruyorsun" diye seslenerek, "İmralı süreci, senin ruh halini fena bozmuş" dedi.

Miroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürt meselesinde yazdığın bütün çeklerin karşılıksız çıktığını görüyor ve öfkeleniyorsun.

PKK’nin silah bırakma ihtimaline bile bu kadar öfke, pes doğrusu!

Bak Cengiz, aranızdan bazıları iki yüzyıl öncesinden konuşuyor, Kürtler’e ulus-devlet kurma hakkını hatırlatıp duruyor. Bazıları Öcalan’ı aldatabilirler, silahlarınızı elinizden alıp sizi tasfiye edecekler, aman dikkat diye yazılar yazıyor.

Bunları yazıp söylerken hiçbir şeyi feda etmiyorsunuz aslında. Feda edebileceğiniz sağlam bir hikayeniz yok çünkü. Kürt gençlerinin ve halkının ‘savaş psikolojisine’ iyi gelen yazılar yazarken, ben aynı kesime dönüyorum ve durun bir dakika, daha fazla ölmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek ve siz daha fazla ölüyor ve öldürüyorsunuz diye kimse sizi daha fazla ciddiye almayacak diyorum.  Yani siyasi hikayemi insanlar ölmesin diye feda ediyorum."

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