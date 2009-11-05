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Dünya

Miriane tayfununda ölenlerin sayısı 98'e yükseldi

05 Kasım 2009 12:00

Vietnam'ın orta kesimlerinde etkili olan Miriane tayfununda ölenlerin sayısı 98'e yükseldi.
     Vietnamlı yetkililer, tayfundan en fazla zararı gören Phu Yen vilayetinde ölü sayısının 69'a çıktığını, komşu Binh Dinh, Khanh Hoa ve Gia Lai bölgelerinde de 29 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
     20 kişinin hala kayıp olduğunu kaydeden yetkililere göre, felakette 1100'den fazla ev çöktü, 59 bin evi su bastı. 500 okulun da tayfunda ağır hasar gördüğü ifade edildi.
     Tayfunda 300 bin hektarlık ekili alanın zarar gördüğünü belirten yetkililer, maddi hasarın yaklaşık 38 milyon avro olduğunu tahmin ediyor.
     Miriane tayfunu, Vietnam'dan önce vurduğu Filipinler'de 27 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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