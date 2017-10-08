Mircea Lucescu'dan 'Milli Takım' yorumu: Bana 3 tane futbolcu alabileceğim takım söyleyin!

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Finlandiya maçı öncesinde, "Bana 3 tane Türk futbolcu alabileceğim takım söyleyin" diye konuştu.

Türkiye'nin 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki son maçı olan Finlandiya karşılaşmasından önce konuşan deneyimli çalıştırıcı, başarısızlığın nedeninin 'futbolcuların aynı takımda oynamaması' olduğunu söylerken, kulüplerin teknik direktörlerinin bu konuda yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Genç futbolcuların kulüplerinde forma şansı bulamamasının Avrupa'ya erken yaşta transfer olmalarıyla açıklayan Rumen teknik adam, Milli formayı giyen futbolcuların 15 farklı kulüpte oynamasına dikkati çekti.

Lucescu'nun Finlandiya maçı öncesi açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu maçı bitirmeden bir şey söylemek olmaz. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Fizik olarak güçlü bir ekibe karşı oynayacağız. İzlanda maçında daha dikkatli olabilirdik, daha dikkatli olmamız gerekiyordu. İlk golü yedikten sonra ekibim kendine olan güveni kaybetti. Oyuncularım gerçekten çok üzgünler, ama hayat devam ediyor. Daha güçlü bir ekip kurmak için önümüzde 1 senemiz var.

"Oyuncuların kendi takımlarında

oynamaları lazım"

UEFA Uluslar Ligi başlayacak. Benim amacım, milli takımlarda oynayabilecek Türk oyuncuların kulüplerinde daha fazla oynamalarını sağlamak, onları buna zorlamak. Genç Türk yetenekler hemen yurt dışına çıkmamalı. Önce burada büyük takımlarda oynamalılar. Milli Takım'la hazırlanmak için 2 ya da 3 günümüz oluyor. O yüzden oyuncuların kendi takımlarında oynamaları lazım.

15 tane kulüpte oynayan ekibimiz var. 2-3 tane kulüpte oynayan oyunculardan kurulu bir Milli Takım yaratamıyoruz. Bu da zorluk. Ama zamanla çok iyi bir ekip kuracağımıza eminim. Çünkü Türk oyuncuların kalitesine büyük güvenim var. Sahada her şeylerini veren bir oyuncu grubu var. Oyun organizasyonunun ne kadar önemli olduğunu gösteren bir ekibe karşı kaybettik. Gelecekle ilgili, geçmiş maçı konuşmanın anlamı yok. Kayıp tabii ki büyük üzüntü yarattı.

"İzlanda bizden 8 kilometre fazla koştu!"

Yarın çok önemli bir başka maçımız var. Finlandiyalı futbolculara saygımız var, ama kaybettiğimiz maçtan sonra reaksiyon göstereceğimizi düşünüyorum. Üzerimizde baskı olmayacak. İzlanda bizden 8 kilometre fazla koştu. Umut ediyorum ki geçen maçta yaptığımız hataları tekrar etmeyiz. 3 tane önemli hata yaptık ve 3 tane gol yedik. Finlandiya maçını geçelim ondan sonra Türk futbolu ile ilgili uzun uzun konuşacağım.

Serdar Aziz'in kendi takımında oynadı doğru. Burada ilk gün antrenman yaptı, 2. gün yapmadı. Tolga sakatım dedi mesela. Milli Takım oyuncularının kendi takımlarında çok önemli yerlerde olmalarını istiyorum. Yabancıların üstlerine çıksınlar, yoksa çok zor olacaktır. Benim Türk futboluyla ilgili bir tecrübem var. Ersun Yanal ve Şenol Güneş ile rekorlarımız var.

Bana 3 tane oyuncu alabileceğim bir kulüp söyleyin. Oyuncuların birbirleriyle oynamaları şart. Farklı kulüplerde az süre alıyorlar, bu da bizi zor duruma düşürüyor."