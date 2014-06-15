T24 LogoT24 Logo
Spor

Mircea Lucescu'dan Galatasaray'a ret

Lucescu: . Size çok teşekkür ediyorum. Ama burada 1 yıl daha sözleşmem var. Önümüzdeki yıl sözleşmem bitecek. O zaman emrinizdeyim

15 Haziran 2014 22:10

Galatasaray’ın teklifine yanıt beklediği teknik direktör Mircea Lucescu, “Gelemiyorum” dedi.

Rumen teknik adam, kendisini takımın başında görmek isteyen başkan Ünal Aysal’ı aradı ve Shakhtar Donetsk Başkanı Ahmedov’dan izin alamadığını belirttti.

Ahmedov’un, takımdan ayrılmasına onay vermediğini belirten Lucescu, Aysal’a, “Teklifinizle bana iade-i itibarda bulundunuz. Size çok teşekkür ediyorum. Ama burada 1 yıl daha sözleşmem var. Önümüzdeki yıl sözleşmem bitecek. O zaman emrinizdeyim. Seve seve gelip sizinle çalışırım” dedi.

Lucescu’dan gelen bu olumsuz yanıt üzerine başkan Aysal, teknik direktör arayışlarına yeniden başladı.

 

ETİKETLER

mircea lucescugalatasarayshakthar donetsktransferimzasözleşmehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24