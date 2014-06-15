Mircea Lucescu'dan Galatasaray'a ret

Galatasaray’ın teklifine yanıt beklediği teknik direktör Mircea Lucescu, “Gelemiyorum” dedi.

Rumen teknik adam, kendisini takımın başında görmek isteyen başkan Ünal Aysal’ı aradı ve Shakhtar Donetsk Başkanı Ahmedov’dan izin alamadığını belirttti.

Ahmedov’un, takımdan ayrılmasına onay vermediğini belirten Lucescu, Aysal’a, “Teklifinizle bana iade-i itibarda bulundunuz. Size çok teşekkür ediyorum. Ama burada 1 yıl daha sözleşmem var. Önümüzdeki yıl sözleşmem bitecek. O zaman emrinizdeyim. Seve seve gelip sizinle çalışırım” dedi.

Lucescu’dan gelen bu olumsuz yanıt üzerine başkan Aysal, teknik direktör arayışlarına yeniden başladı.