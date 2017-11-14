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Mircea Lucescu, Ümit Milli Futbol Takımı'nı izledi

Milliler, Belçika'ya 2-1 mağlup oldu Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri beşinci maçında grup lideri Belçika'ya 2-1 yenildi

14 Kasım 2017 22:05

Milliler, Belçika\'ya 2-1 mağlup oldu

Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri beşinci maçında grup lideri Belçika\'ya 2-1 yenildi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı\'nda oynanan maçta Türkiye\'nin golünü 5. dakikada Melih Okutan kaydederken, Belçika\'nın gollerini 45+1. dakikada Merih Demiral kendi kalesine ve 87. dakikada Siebe Schrijvers attı.
Ümit Milli Takımda Rüştü Hanlı karşılaşmanın 62. dakikasında kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Maçın 77. dakikasında Kubilay Kanatsızkuş, Türkiye adına penaltı atışından yararlanamadı. Beş maçın üçünü deplasmanda oynayan Türkiye bu sonuçla beş puanda kaldı.
Bu arada mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile teknik ekip de takip etti.
Türkiye: 1-Muhammed Şengezer, 2- Mehmet Zeki Çelik, 4-Ertuğrul Ersoy, 5-Merih Demiral, 3-Rüştü Hanlı, 6-Hasan Özkan, 7-Orkan Çınar (Dk 61 19-Oğulcan Çağlayan), 8-Dorukhan Toköz, 10-Doğanay Kılıç ( Dk. 83 15-Caner Koca), 11-Melih Okutan (Dk. 61 17-Sedat Şahintürk), 9-Kubilay Kanatsızkuş.
Belçika: 1-Nordin Jackers, 2-Dion Cools, 4-Wout Faes, 5-Elias Cobbaut, 7-Isaac Mbenza, 8-Samuel Bastien, 10-Siebe Schrijvers, 11-DosiLukebakio, 16-Senna Miangue, 17-Aaron Leya Iseka, 19-Aristote Nkaka Bazunga.
Sarı Kartlar: Dk. 10 Aristote Nkaka Bazunga (Belçika) ve Dk. 36 Mehmet Zeki Çelik, Dk 90+3 Ertuğrul Ersoy (Türkiye)
Kırmızı Kart: Dk. 62 Rüştü Hanlı (Türkiye)

İSTANBUL / DHA

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