Mircea Lucescu, 7 Süper Lig takımının kampını ziyaret etti

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Antalya'da 7 Süper Lig takımının kampını ziyaret etti. Lucescu ve yardımcıları, kulüp başkanları ve teknik direktörlerle görüştü.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray’ın, Antalya’nın Belek beldesindeki kampının ardından gün içinde de 6 takımı ziyaret etti.

Antalya’da devam eden Pro Lisans Kursu’na konuk olan A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, daha sonra Belek’te kampa giren 6 Süper Lig takımını ziyaret ederek teknik direktör ve başkanlar ile görüştü. Lucescu’ya, yardımcı antrenörler Tayfur Havutçu, Carlo Nicolini ve Kerem Yavaş eşlik etti.

İlk olarak Fenerbahçe’nin antrenmanına giden Lucescu, teknik direktör Aykut Kocaman ile bir süre görüştü. Daha sonra Beşiktaş’ın kamp yaptığı otelde, idman öncesi teknik direktör Şenol Güneş’le görüşen Lucescu, ardından Trabzonspor’un antrenman sahasına giderek başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile fikir alışverişinde bulundu.

Bursaspor’un kamp yaptığı otelde başkan Ali Ay ve teknik direktör Paul Le Guen ile bir görüşme gerçekleştiren Lucescu, son olarak aynı otelde kampa giren Kayseripor ile Kasımpaşa takımlarını ziyaret edip, teknik direktörler Marius Sumudica ve Kemal Özdeş ile sohbet etti.

Lucesu, akşam saatlerinde de Galatasaray kampını ziyaret etti. A Milli Takım teknik heyeti, Fatih Terim’e ve ekibine sezonun ikinci yarısı için başarılar diledi. (DHA)