Mircea Lucescu: "Avrupa ülkelerinin içinde Türkiye gençlere en az yer veren ülke konumunda"

\"Kulüplerin yapamadığı, oynatamadığı gençleri ben Milli takımda oynatmak istiyorum\"

\"Ben yabancı oyuncuya karşıyım demedim\"

Hakan Çalhanoğlu: \"Lucescu sahada görmediğimiz şeyleri bize gösteriyor\"

\"Milan gibi bir kulüpte forma giydiğim için mutluyum\"

\"10 numara, 8 numara, Sağ açık, Sol açık fark etmez\"

CLUJ(ROMANYA)/(DHA)

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve Hakan Çalhanoğlu, Romanya ile deplasmanda oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, \"Türkiye Ligi\'nin yaş ortalaması 29 -30 arası. Avrupa\'dan daha yüksek bu konuda. 2\'nci olarak baktığınız zaman 31 ülkenin içinde gençlere en az yer veren ülke konumunda. Avrupa futbolunda Türkiye\'de oynayan yabancı oyuncu kadar başka ligde yabancı oyuncu oynamıyor\" ifadelerini kullandı.

MİRCEA LUCESCU\"RÖPORTAJIMDA DAHA FARKLI, DAHA ÖNEMLİ YERLER VARDI\"

Daha önce yaptığı açıklamalarla ilgili sorulan sorular üzerine konuşan Lucescu, \"Ben yarın akşam bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. Sürekli geçmişte yaptığım röportajları konuşacak olursak hata yapmış oluruz. Açık olarak söyledim. Batı Avrupa ve doğu Avrupa ülkeleri olarak söyledim. Polonya, Yunanistan, Rusya Romanya gibi ülkeler Doğu Avrupa ülkeleridir. Benim söylemek istediğim bu. Röportajımda daha farklı, daha önemli yerler vardı\" dedi.

\"AVRUPA ÜLKELERİNİN İÇİNDE TÜRKİYE GENÇLERE EN AZ YER VEREN ÜLKE KONUMUNDA\"

Avrupa futbolunda yabancı oyunculara en çok Türkiye Ligi\'nde yer verildiğini belirten Lucescu, \"Şimdi 40 televizyon, 100 dergi, 100 gazeteye cevap verirsem, işimi yapmakta zorlanırım. Söylediğim, televizyon kanalında bahsettiğim konu orada bahsedildiği gibi başka bir şey yok. Tekrar etmemi istiyorsanız, aynısını tekrar ederim. Türkiye Ligi\'nin yaş ortalaması 29 -30 arası. Avrupa\'dan daha yüksek bu konuda. 2\'nci olarak baktığınız zaman 31 ülkenin içinde gençlere en az yer veren ülke konumunda. Avrupa futbolunda Türkiye\'de oynayan yabancı oyuncu kadar başka ligde yabancı oyuncu oynamıyor. Mücadeleci bir Türkiye takımını kiminle yapabilirim. Sahada oynayan ekibe baktığınız zaman yüzde 50, 50 oranı sahada gözükmüyor. 30 yaşındaki bir yabancı önemli şampiyonalarda bir oyuncu büyük tecrübelere sahip. Bir de bakarsanız 21 yaşındaki genç Türk o tecrübelere sahip değil. Onun için tercihler yabancı oyunculardan yana kullanılıyor bu da çok normal\" ifadelerini kullandı.

\"BEN YABANCI OYUNCUYA KARŞIYIM DEMEDİM\"

Yabancı oyuncuya karşı olmadığını söyleyen Mircea Lucescu, \"Ben yabancı oyuncuya karşıyım demedim, olduğu gibi kalmasından yanayım. Ama milli takımdaki oyunculara daha fazla fırsat verilmesini talep ettim. Siz Türk olarak Türk takımlarının 11 yabancıyla oynamasını nasıl düşünüyorsunuz. Ben teknik olarak çok üst seviyede olan Türk oyuncularla üst seviyede bir Türk Milli takımını kurabileceğimize inanıyorum. Türk futboluna daha iyi seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz\" dedi.

\"KULÜPLERİN YAPAMADIĞI, OYNATAMADIĞI GENÇLERİ BEN MLLİ TAKIMDA OYNATMAK İSTİYORUM\"

Kadroya çağırılmayan isimlerle ilgili de konuşan Lucescu, \"Ben değerli Türk futbolcularını bırakıp, hiçbirini çağırmayacağım demedim. Çünkü, değerli futbol oynayan oyuncular 35-36 yaşında da iyi futbol oynayabilir. Saydığınız oyuncular sakatlıklarından dolayı gelmeyen oyuncular. Yarın geleceklerdir. Kulüplerin yapamadığı, oynatamadığı gençleri ben Millî takımda oynatmak istiyorum. Kendi kulüplerinde bulamadıkları şansı vererek onları yukarı taşımak istiyorum. Bu dönemeçte çok fazla oyuncu seyrettim Türk olarak. Şimdi sizin daha önce duymadığınız isimler olacak Milli takımda. Çok genç bir ekip ama bu ekibin, bu gençliğin önemli bir potansiyele sahip olduğunu inanıyorum. Önümüzde 1.5 sene var ve bu oyuncular değerlerini sahada göstereceklerdir buna inanıyorum\" şeklinde konuştu.

HAKAN ÇALHANOĞLU: \"MİLAN GİBİ BİR KULÜPTE FORMA GİYDİĞİM İÇİN MUTLUYUM\"

Milan gibi bir kulüpte forma giydiği için çok mutlu olduğunu belirten Hakan Çalhanoğlu, \"Milan\'da oynadığım için çok mutluyum. Benim için kolay değildi. 4 ay oynamadıktan sonra transfer olup direkt 11\'de oynamak. Milan bana o güveni verdi. Bana çok yardımcı oldular o konuda. Fiziksel olarak ilk başta hazır değildim. Kendimi küçük gördüm. Milan\'ın büyük bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Orada oynamak kolay değil. Ben de elimden geleni yapıyorum. Dünya Kupası\'na gidemediğimiz için üzgünüz. Orası büyük bir turnuva ve biz oraya katılamadık. Önümüzdeki turnuvalara bakacağız. İyi hazırlanmak istiyoruz. İyi bir zamanımız var, inşallah önümüzdeki turnuvalarda iyi oynarız\" dedi.

\"SAHADA GÖRMEDİĞİMİZ ŞEYLERİ BİZE GÖSTERİYOR\"

Lucescu ile çalışmaya yeni başladıklarını belirten Hakan, \"Sayın Lucescu ile birlikte yeni başladık. Hocamız çok çaba gösteriyor. Bize video analizlerde hatalarımızı, sahada yapmamız gerekenleri anlatıyor. Çok tecrübeli bir isim ve bunu her zaman gösteriyor. Çok detaylı şeylere dikkat çekiyor. Sahada görmediğimiz şeyleri bize gösteriyor. Ofansif oyunu seven bir hoca. Onunla çalışmak bizim çok önemli. Shaktar\'da gösterdiği performansla büyük bir hoca olduğunu gösterdi\" diye konuştu.

\"10 NUMARA, 8 NUMARA, SAĞ AÇIK, SOL AÇIK FARKETMEZ\"

Lucescu\'nun daha önce Hakan çok iyi bir 8 numara açıklamasıyla ilgili düşünceleri sorulan Çalhanoğlu, \"Hocanın dediklerine saygı duyuyorum. Sonuçta bu konuda benden tecrübeli. Bana bir görev verildiğinde en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sahada herkes görevini yapmak zorunda. Lucescu milli takımda bana başka görev veriyor. 10 numara, 8 numara, sağ açık, sol açık fark etmez. 10 numaralardan herkes gol atmasını, final pası yapmasını bekliyor ancak maçlara takım olarak çıkıyoruz\" ifadelerini kullandı.

