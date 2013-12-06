Miras yoluyla araba kaçakçılığı; 1500 Euro'ya Mercedes permisi

İzmir’de yürütülen gümrük soruşturması, dikkat çekici yöntemlerle lüks otomobil kaçakçılığı yapıldığını ortaya çıkardı. Öncelikle yakın zaman önce vefat eden Türk gurbetçinin çocukları ile temasa geçiliyor. Ölen kişinin aracı miras verenin permisi ( vergilerden muaf araç getirme) kullanılarak Türkiye’ye gönderiliyormuş gibi işlem yapılıyor. Araç Türkiye’ye, hiçbir vergi ödenmeden getiriliyor. Kullanılan mirasçının çocuklarına bin 500’er Euro veriliyor.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, soruşturma dosyasında kaçakçılık mekanizması şöyle işliyor:

İşlemleri organize eden ve uzun yıllardan beri Almanya’da yaşayan kişiler, öncelikle yurt dışında kısa süre önce vefat eden kişileri tespit ediyor. Daha sonra bu kişinin, çocukları ile temasa geçiliyor. Yurt dışından Türkiye’ye getirilmek istenen otomobil, ölen kişiye aitmiş gibi Türkiye’deki çocuğuna miras yolu ile getiriliyor. Otomobil, vergisiz bir biçimde Türkiye’ye getirildikten sonra, aracın devir işlemlerine başlanıyor. Ölen ‘mirasçı’nın çocuklarına toplam 3 bin Euro verilerek işlem de tamamlanmış oluyor.

Aylık geliri 860 lira

25 Eylül’de İzmir’de el konulan 2007 ve 2008 model iki Mercedes-Benz marka otomobile ilişkin derinleştirilen soruşturmada sürece dair önemli bilgiler ortaya çıkardı. Söz konusu otomobillerden biri, eşi pazarcılık yapan ve aylık gelirini 860 TL olarak beyan eden 51 yaşındaki ev kadını A.G. üzerinden Türkiye’ye getirilmek istendi. Aracın Türkiye’ye getirilmesini, 30 yıldır Almanya’da yaşayan R.D. sağladı. İfadesi alınan şüpheliler, R.D.’yi ‘Türkiye’ye araç çıkaran kişi’ olarak bildiklerini kaydetti. İddiaya göre, gümrük işlemlerini ise Gümrük Müşavir Yardımcısı A.K. yürüttü.

Felçli kadın üzerine Mercedes

Üzerine araç getirilen N.G. ise, Gümrük görevlilerine verdiği ifadede yapılan işlemleri tüm detayları ile anlattı:

“Bu araba benim adıma getirtildi ama benim değil. Annemin de değil. Zaten annem bu arabayı alacak maddi güce de sahip değildi. Annem 1993Den beri felçliydi. Geçtiğimiz yıl ölmeden önce de 3 yıl yatağa bağlı yaşadı. Ablam M.G. beni aradı ve permi hakkımızın (Vergilerden muaf araç getirme) olduğunu söyledi. İkimizin de maddi durumu iyi değil dedi. Bu hakkı kullanarak para kazanabiliriz dedi. Bu işte ben ve ablam bin 500’er Euro para alacaktık. Otomobili R.K. diye biri getirdi. Gümrük işlerini ise A.K. yürüttü.”

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