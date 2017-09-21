Miras tartışmasında eşini öldüren koca tutuklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da miras tartışmasında eşi 62 yaşındaki Hüsniye Bilgi\'yi bıçaklayarak öldüren 74 yaşındaki Mehmet Bilgi, tutuklandı.

Dün meydana gelen olayda ilk iki eşi ölüne Mehmet Bilgi, 5 yıl önce evlendiği 3\'üncü eşi Hüsniye Bilgi ile mirasının paylaşımı konusunda tartıştı. Eski eşlerinden 3\'er çocukları olan çiftin tartışması büyüyünce Mehmet Bilgi, eşini 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Mehmet Bilgi, polisi arayarak eşini öldürdüğünü söylemesi ardından gözaltına alındı.

\'BENDEN SÜREKLİ MAL MÜLK TALEP ETTİLER\'

Mehmet Bilgi, polisteki ifadesinde İl Özel İdaresi\'nden emekli olduğunu söyleyerek, \"Emekliliğimin ardından biraz birikim yaptım. Bazı yerlerde arazilerim, bankada biraz birikmiş param ve Sümer Mahallesi\'nde 2 katlı evim ve bahçem var. Ben 3\'üncü evliliğimi yaptım. Eşim de 2\'nci evliliğini benimle yaptı. Eşimin daha önceki evliliğinden olan 3 çocuğu vardı. Bu çocuklar için sürekli benden mal talebinde bulunuyordu. Eşimi çocuklarının yönlendirdiğini düşünüyorum. Aramızı hep çocukları bozdu. Benden sürekli mal mülk talep ettiler. Bu olay, eşimin çocukları yüzünden yaşandı. Sabah yine aynı konular yüzünden tartıştık. Eşim bana hakaretler etmeye başladı. Ben de bir anlık sinirle yaptım. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Çok pişmanım\" dedi.

Mehmet Bilgi, Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Bilgi, \'Kasten öldürme\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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