T24 LogoT24 Logo
Gündem

Miras tartışmasında eşini öldüren koca tutuklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU'da miras tartışmasında eşi 62 yaşındaki Hüsniye Bilgi'yi bıçaklayarak öldüren 74 yaşındaki Mehmet Bilgi, tutuklandı

21 Eylül 2017 17:45

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU\'da miras tartışmasında eşi 62 yaşındaki Hüsniye Bilgi\'yi bıçaklayarak öldüren 74 yaşındaki Mehmet Bilgi, tutuklandı.
Dün meydana gelen olayda ilk iki eşi ölüne Mehmet Bilgi, 5 yıl önce evlendiği 3\'üncü eşi Hüsniye Bilgi ile mirasının paylaşımı konusunda tartıştı. Eski eşlerinden 3\'er çocukları olan çiftin tartışması büyüyünce Mehmet Bilgi, eşini 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Mehmet Bilgi, polisi arayarak eşini öldürdüğünü söylemesi ardından gözaltına alındı.
\'BENDEN SÜREKLİ MAL MÜLK TALEP ETTİLER\'
Mehmet Bilgi, polisteki ifadesinde İl Özel İdaresi\'nden emekli olduğunu söyleyerek, \"Emekliliğimin ardından biraz birikim yaptım. Bazı yerlerde arazilerim, bankada biraz birikmiş param ve Sümer Mahallesi\'nde 2 katlı evim ve bahçem var. Ben 3\'üncü evliliğimi yaptım. Eşim de 2\'nci evliliğini benimle yaptı. Eşimin daha önceki evliliğinden olan 3 çocuğu vardı. Bu çocuklar için sürekli benden mal talebinde bulunuyordu. Eşimi çocuklarının yönlendirdiğini düşünüyorum. Aramızı hep çocukları bozdu. Benden sürekli mal mülk talep ettiler. Bu olay, eşimin çocukları yüzünden yaşandı. Sabah yine aynı konular yüzünden tartıştık. Eşim bana hakaretler etmeye başladı. Ben de bir anlık sinirle yaptım. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Çok pişmanım\" dedi.
Mehmet Bilgi, Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Bilgi, \'Kasten öldürme\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHABOLUHüsniye BilgiMehmet Bilgitutuklandı Dün meydanaMehmet BilgiSÜREKLİ MAL MÜLK TALEP ETTİLER BilgiBazıSümer MahallesiBenEşimEşiminBuEşimiAramızıBendenSabahNasılMehmet Bilgi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24