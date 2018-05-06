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Miras tarla yüzünden tartıştığı ağabeyini öldürdü

Sait KUZU/TERME (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Terme ilçesinde, Veysel Çakır (50), fındık tarlasının paylaşımı yüzünden tartıştığı ağabeyi Abdullah Çakır'ı (55) tabancayla vurup, öldürdü

06 Mayıs 2018 22:05

Sait KUZU/TERME (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Terme ilçesinde, Veysel Çakır (50), fındık tarlasının paylaşımı yüzünden tartıştığı ağabeyi Abdullah Çakır\'ı (55) tabancayla vurup, öldürdü.
Olay, Terme\'nin Kozluk Mahallesi\'nde meydana geldi. Veysel Çakır ile Abdullah Çakır arasında büyüklerinden miras kalan fındık tarlasının paylaşımı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel Çakır, belindeki tabancasını çekip, ağabeyi Abdullah Çakır\'ı vurdu. Abdullah Çakır kanlar içinde yerde kalırken, Veysel Çakır kaçtı.
İhbar üzerine gelen ambulansla Terme Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Abdullah Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli Veysel Çakır\'ı yakalamak için çalışma başlattı.

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