'Miras parayı çekelim' diye dolandırdı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, yaşlıları, \'Ölen eşinin bankada parası var, almak için dosya masrafı ödemelisin\' diyerek dolandıran 54 yaşındaki Mehmet Emin G., yakalandı.

İddiaya göre, dolandırıcılık suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve ayrıca 5 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Mehmet Emin G., yaşlı ve dul insanların yanına giderek, \"Eşinin bankada parası var, sana miras parayı çekelim ama, dosya masrafı var\" diyerek dolandırdı.

İhbarlar üzerine çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, Mehmet Emin G.\'nin kimliğini tespit etti. Polis, yaşlı bir vatandaşı aynı yöntemle dolandırmaya çalışırken suç üstü yakaladığı Mehmet Emin G.\'yi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.



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