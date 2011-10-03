Miras kavgası holdingi çökertti

T24- Miras kavgasıyla zor günler geçiren Uzel Holding’in fabrika binaları ile içerisindeki 842 üretim aracı icraya düştü.











Vatan'ın haberine göre, temelleri 1800’lü yıllarda atılan, bugün dünyanın en büyük 10 traktör üreticisinden biri olan Uzel Holding’in İstanbul Eyüp’te bulunan fabrika binaları ile içerisindeki 842 üretim aracı, icradan satışa çıkarıldı. 4 gayrimenkule toplam 205 milyon, mekanik pres tezgahından freze tezgahına, boya tabancasından tiner pompasına kadar 842 çeşit üretim aracına ise 45.5 milyon TL değer biçildi.



Dünyanın en büyük 10 traktör üreticisi arasında yer alan Uzel Holding’in temelleri, 1864 yılında atıldı. “Uzel Corporation” adıyla şirketleşen Uzel Ailesi, o dönemde Osmanlı İmparatorluğu içerisinde yer alan Bulgaristan’ın Rusçuk kentinde fayton üretmeye ve bu faytonların satışını gerçekleştirmeye başladı. Yıllar sonra firmayı Bursa’ya taşıyan İbrahim Uzel, motorlu taşıtlar için yay üretimine girişti. 1962’de yaşamını yitiren İbrahim Bey, motorlu bir taşıt üretme hayalini 1961’de gerçeğe dönüştürdü ve traktör üretimine başladı.





Holding, 2005 yılında genel merkezini Hollanda’ya taşıdı. Kurumsal anlamda büyük başarılara imza atan holdingin hakim hisselerini elinde bulunduran Uzel Ailesi, babaları Ahmet Uzel’in 1998’de hayatını kaybetmesinin ardından “miras kavgasına” tutuştu. 2006 cirosu 700 milyon dolar olan şirketin kötü yönetildiğini ve bazı şirketlerin de yabancı firmalara satıldığını iddia eden anne Türkan Uzel, 2006’da İstanbul 9’uncu Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak, oğulları Emil İbrahim Önder Uzel ile Ahmet Serdar Uzel’e dava açtı.





Anne Uzel, mahkemeden, kendisine ait olduğunu savunduğu hisselerinin iadesini ve ne kadar hissesinin bulunduğunun tespitini istedi. Davalı oğullar ise hisselerin anneye iadesinin mümkün olmadığını savunarak, davanın reddini istedi.





Dava, yaklaşık 3 yıl sürdü ve 2009’un Eylül ayında karara bağlandı. Mahkeme, davalılar Emil İbrahim Önder Uzel ile Ahmet Serdar Uzel’in üzerinde bulunan hisselerden 15 milyon 205 bin’er paylı hisse ile Ahmet Uzel Vakfı’ndaki 600 bin hissenin Türkan Uzel’e ait olduğuna hükmetti.

Alacaklı IFC!

Aile fertleri arasında yaşanan “miras kavgası”ndan etkilenen Uzel Holding, eski parlak günlerini geri bıraktı. 2009 yılında Eyüp İcra Müdürlüğü’ne başvuran “İnternational Finance Corporation” -IFC- (Uluslararası Finans Kuruluşu), kendilerine olan yüklü miktardaki borcun tahsilini istedi. Borçlu şirket, yükümlülüklerini yerine getirmeyince, alacaklı finans kurumu konuyu, Eyüp İcra Hukuk Mahkemesi’ne taşıdı ve alacaklarının, borçlunun menkul ve gayrimenkullerinin satılarak tahsil edilmesi talebinde bulundu.





Hukuki sürecin sonunda da borçlu Uzel Holding’in Eyüp’teki fabrika binaları ile bunların içerisindeki üretim araçlarının haczedilmesine karar verildi. Hacizler gerçekleştirildi ve holding bünyesindeki fabrikalar ile bu binalar içerisindeki üretim araçları için değer tespitleri yapıldı. Değer tespitlerinin tamamlanmasının ardından ise holdingin, taşınır ve taşınmaz malları, geçtiğimiz günlerde İstanbul 10. İcra Müdürlüğü’nce satışa çıkarıldı. Tüm satış sürecinin ardından Uzel Holding’in taşınır ve taşınmaz mallarının yeni sahip ya da sahipleri belli olacak.