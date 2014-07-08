'Miras kavgası' Anayasa Mahkemesi'nde

Almanya'da 2009 yılında veraset ve intikal vergisi kanununda yapılan bir değişiklikle kurumlara önemli indirimler sağlanmıştı.

Aynı yıl amcasının kendisine bıraktığı 50 bin euroluk miras için maliyeye 9 bin 360 euro veraset ve intikal vergisi ödemek zorunda kalan bir vatandaş yargı yoluna başvurdu. Başvuruda, kurumsal varislere sağlanan indirimlerin bireyleri mağdur ettiği görüşü savunuldu.

Vergi ve tüketici hakları konularına bakan Münih'teki Federal Finans Mahkemesi (BFH) 2012 yılında başvuruyu ele almıştı. BFH, "kurumsal varisler lehine yapılan düzenlemelerin adil ve eşit vergilendirmeyi engellediği" yönünde görüş bildirmiş ve başvuruyu Anayasa Mahkemesi'ne iletmişti.

Veraset ve intikal vergisi yasasını bu başvuruyla gündemine alan Karlsruhe'deki Anayasa Mahkemesi'nin kararını bugün açıklaması bekleniyor.