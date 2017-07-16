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Miras kalan evin duvarından 100 fünye çıktı!

Jandarma, savcının talimatıyla fünyeleri imha etti

16 Temmuz 2017 18:08

Aydın'da 62 yaşındaki Ali İhsan Yıldız, kayınpederinden miras kalan evde onarım çalışması yaptığı sırada duvarın içindeki bir ahşap dolabın içinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) yapımı 100 fünye buldu. 

Koçarlı’nın kırsal Kızılcabölük Mahallesi’ndeki kayınpederi Raşit Şahin’den miras kalan evde geçen Cuma günü onarım çalışması yapan 62 yaşındaki Ali İhsan Yıldız, duvarda sıvanın altına gömülü ahşap dolap olduğunu farketti.

Dolabı açan Yıldız, içinde 100 fünye olduğunu görünce durumu Mersinbelen Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Evde inceleme yapan jandarma, savcının talimatı üzerine MKE yapımı fünyeleri, yerinde imha ederek, etkisiz hale getirdi.

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