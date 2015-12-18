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Dünya

Miranda Kerr'in çıplak fotoğrafını kapak yapan Harper's Bazaar marketlerden toplatıldı

Avusturya'da hizmet veren Coles marketleri, kararı müşterilerin şikayetleri üzerine aldıklarını açıkladı

18 Aralık 2015 21:04

Avustralya'da hizmet veren süpermarket zinciri Coles, kapağında manken Miranda Kerr'in çıplak poz verdiği Harper's Bazaar dergisini şubelerinden toplattı. Firma, kapağın 'çocuklara uygun olmaması' nedeniyle böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

Independent’ın haberine göre, 750’den fazla şubesi olan Coles’tan yapılan açıklamada, “Birçoğu çocuklarıyla alışveriş yapan müşterilerimizden gelen geri bildirimlerin ardından, bu haftanın başlarında dergiyi satıştan kaldırdık” denildi.

Harper’s Bazaar’ın Genel Yayın Yönetmeni, karar nedeniyle “hayal kırıklığına uğradıklarını” ifade etti ve “Güzel ve sanatsal kapak fotoğrafı, Avustralya’nın en iyi fotoğrafçılarından biri olan Steve Chee tarafından çekildi ve ben fotoğrafın arkasındayım” dedi.

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