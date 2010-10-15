-''MİNYATÜR EKMEK TÜKETİN'' ÖNERİSİ KONYA (A.A) - 15.10.2010 - Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ekmeğe azami yüzde 15'in üzerinde olmamak kaydıyla zam kararını açıklamasının ardından, tüketicilere ''minyatür ekmek'' tüketmeleri önerisi geldi. Ekmeğe zam kararı tartışmalarının ardından somun ve pide çeşitleri bulunan, 100-150 gram ağırlığında üretilen ve 20-25 kuruştan satılan ''minyatür ekmekler'' ilgi görmeye başladı. Konya'daki fırınlarda 1 ay önce üretimine başlandığı belirtilen ve sadece fırın tezgahlarında satışı yapılan minyatür ekmeği özellikle ekmek israfının önüne geçmek isteyen tüketicilerin tercih ettiği belirtildi. Konya'da faaliyet gösteren bir ekmek fırınının sahibi Hacı Şengül, ekmeğe yaklaşık 2,5 yıl önce zam geldiğini ve 300 gram ekmeğin fiyatının 60 kuruş olduğunu söyledi. Fırıncılar arasındaki rekabet nedeniyle ekmeğin bir türlü 60 kuruşa satılamadığını anlatan Şengül, ''300 gram ekmek 30 kuruşa kadar satıldı. Ancak girdilerin artmasıyla zarar etmeye başladık. Son zamlarla birlikte ekmeği 85 kuruştan satmamız gerekiyor ancak biz 2,5 yıl önceki fiyat olan 60 kuruşa bile zor satıyoruz. Tüketici bu fiyata bile tepki gösteriyor'' dedi. Ekmeğin 300 gramdan daha az üretilemeyeceğini dile getiren Şengül, ancak sütlü ekmek grubunda olan katkılı ekmeklerin 100 gramdan başlayıp bin 200 grama kadar çıkabildiğini söyledi. -20 KURUŞA SATILIYOR- Kendilerinin de vatandaştan gelen talep doğrultusunda Konya'daki birçok fırın gibi sütlü ekmek grubunda üretim yapmaya başladıklarını bildiren Şengül, 100 gram olarak ürettikleri minyatür ekmeği 20 kuruştan sattıklarını bildirdi. Açıklanan zam kararının ardından minyatür ekmek satışlarında artış olduğunu anlatan Şengül, şunları kaydetti: ''Minyatür ekmek özellikle israfı önlediği için tercih ediliyor. Daha küçük kar marjıyla bu ekmeği satıyoruz. Ekmek küçük olduğu için daha fazla işçilik harcıyoruz. Bu durum üretimi düşürüyor ancak müşterilerimiz istediği için üretiyoruz. Minyatür ekmek tüketiciler için çok daha ekonomik. 300 gramlık bir ekmeği tüketemeyecek 2 kişilik bir aile, 2 adet minyatür ekmekle hem israfı önlemiş oluyor hem de parası cebinde kalıyor.''