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MİNÜBÜS İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI VİRANŞEHİR (A.A)

27 Eylül 2010 14:21

-MİNÜBÜS İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI VİRANŞEHİR (A.A) - 27.09.2010 - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Mehmet A'nın kullandığı 63 EK 441 plakalı minibüs, Şanlıurfa - Viranşehir karayolunun Eyyüp Nebi Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 63 HR 665 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 17 kişi, yoldan geçen araçlar ve ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 11 kişi, buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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