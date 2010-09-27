-MİNÜBÜS BİSİKLETE ÇARPTI: BABA VE OĞLU ÖLDÜ YILDIZELİ (A.A) - 27.09.2010 - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletteki baba ile oğlu öldü. Abdullah Arslan (28) yönetimindeki 66 LK 898 plakalı minibüs, Yıldızeli-Tokat karayolunun 3. kilometresindeki Arkas Çiftliği yakınlarında, önünde seyir halindeki Durmuş Tan'ın (43) kullandığı bisiklete çarptı. Kazada Durmuş Tan ile bisiklette bulunan 6 yaşındaki oğlu Mehmet Tan olay yerinde hayatını kaybetti. Baba ile oğlunun cenazesi Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Abdullah Arslan gözaltına alındı. 3 çocuk babası Durmuş Tan, 24 Şubatta da kardeşinin evinin taşınmasına yardımcı olurken odunluk olarak kullanılan tek katlı ahşap yapının çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaralanmıştı.