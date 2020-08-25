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Dünya

Minsk: Rusya, Koronavirüs aşısını ilk olarak Belarus'a ihraç edecek

25 Ağustos 2020 10:53

T24 Dış Haberler

Minsk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geliştirdikleri Koronavirüs aşısının ihraç edilecek ilk partisinin Belarus'a gönderileceği konusunda ülkenin lideri Aleksandır Lukaşenko'ya söz verdiğini duyurdu.

Lukaşenko ve Putin, pazartesi günü ülkedeki dev hükûmet karşıtı protestolar devam ederken bir kez daha telefonda konuştu.

Yapılan açıklamada iki liderin Rusya'nın tartışmalı Sputnik V aşısının 3. evre denemelerinde Belarus'un da yer almasında mutabık kaldığı belirtildi

Telefon konuşmasından sonra Minsk, Sputnik V'nin ilk gönderileceği ülkenin Belarus olacağını ifade etti. Kremlin konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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