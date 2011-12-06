-Minsk 2006: 70 - Pınar Karşıyaka: 79 ANKARA (A.A) - 06.12.2011 - Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (G) Grubu'nda yer alan Pınar Karşıyaka, gruptaki 5'inci maçında deplasmanda Belarus'un Minsk 2006 takımını 79-70 yendi. Rue Dvortes Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodu 20-16 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlanırken, devre arasına önde giren takım 38-36'lık skorla Pınar Karşıyaka oldu. 3. periyotta farkı daha da açan Türk temsilcisi, bu periyodu 63-52 üstün geçerek, maçtan 79-70 galip ayrıldı. Pınar Karşıyaka'da Goran Ikonic 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Jova Stanojevic 20, Mire Chatman da 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundular. Minsk 2006'da ise Aliaksei Trastsinetski 16, Justin Knox 13, Aliaksandr Kudrautsau da 11 sayı üretti. Pınar Karşıyaka, gruptaki 6'ncı maçını 13 Aralık Salı günü deplasmanda Almanya'nın Telekom Baskets takımıyla yapacak. Karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.